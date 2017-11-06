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Konya’da Suriyelilere saldırıda 15 kişiye ‘mala zarar verme’ suçlaması

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Konya’da Suriyelilere saldıranlardan 15’i gözaltına alındı ancak ‘mala zarar vermek’ suçundan işlem yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Karatay ilçesindeki Şems Tebrizi mahallesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi, 3 Kasım akşamı mahallede istemedikleri Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine saldırdı.

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Saldırıda bir Suriyeli başına aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 20’ye yakın ev ve işyerindeki eşyalara zarar verildi. Saldırganlar polis gelince kaçtı.

Tek suç: Mala zarar vermek

Polis ekipleri saldırı sonrası mahalledeki 50’ye yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. İncelemenin ardından 15 kişi ‘mala zarar vermek’ suçlamasıyla gözaltına alındı.


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