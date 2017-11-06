Konya’da Suriyelilere saldırıda 15 kişiye ‘mala zarar verme’ suçlaması

Konya’da Suriyelilere saldıranlardan 15’i gözaltına alındı ancak ‘mala zarar vermek’ suçundan işlem yapılacak.
Karatay ilçesindeki Şems Tebrizi mahallesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi, 3 Kasım akşamı mahallede istemedikleri Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine saldırdı.
Saldırıda bir Suriyeli başına aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 20’ye yakın ev ve işyerindeki eşyalara zarar verildi. Saldırganlar polis gelince kaçtı.
Tek suç: Mala zarar vermek
Polis ekipleri saldırı sonrası mahalledeki 50’ye yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. İncelemenin ardından 15 kişi ‘mala zarar vermek’ suçlamasıyla gözaltına alındı.