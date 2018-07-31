Konyalı şeyh ‘Yaptıklarım rahmani’ deyip yedi müridine cinsel istismarda bulunmuş

Konya’da bir şeyh, aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Habertürk’ten Zafer Samancı’nın haberine göre durum Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderilen bir şikayetle ortaya çıktı. Şikayet başvurusunda, dini bir grupta kendini şeyh olarak tanıtan S.I. adlı şahsın aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişiye cinsel istismarda bulunduğu önü sürüldü.

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Konya başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis, emniyet bünyesinde kurulan özel ekiple şeyh S.I. tarafından cinsel istismara maruz kalan kişileri belirleyip müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı.

26 yaşındaki Y.A., 18 yaşındayken grubun sohbetlerine katılmaya başladığını, dini duygularının suistimal edilerek cinsel istismara uğradığını anlattı.

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Bir arkadaşının tavsiyesiyle şeyh S.I.’nın dini sohbetlerine katılmaya başladığını anlatan 27 yaşındaki M.T. “Kısa sürede sohbetlerinden etkilenerek devam kararı aldım. Bana cinsel tacizde bulundu. Önce direndim ama gruptakilerden ona itaat etmeyenlerin başına birçok kötü olay geldiğini duydum, sonra şeyhe direnmedim” dedi.

15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta S.I.’nın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten R.T. “Yaptıklarının ‘rahmani’ bir durum olduğunu ve dini mertebenin artacağını söyledi. Korktum, kimseye bir şey söylemedim” diye konuştu.

22 yaşındaki A.K. üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve S.I.’nın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Suçlamaları reddetti

Gözaltına alınan şeyh S.I., dini bir grubun Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyleyerek cinsel saldırı suçlamalarını reddetti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.I. tutuklandı. Polisin, S.I.’nın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kaydı bulundu.

S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.