Konya’da özel okullarda yüz yüze telafi eğitimi ertelendi

Konya Valiliği, 15 Ağustos itibariyle başlaması planlanan özel okulların yüz yüze telafi eğitimlerini Covid-19 salgını nedeniyle erteledi.

(Fotoğraf: DHA)

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.”

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Öte yandan açık haldeki özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.

Böylelikle telafi eğitimleri salgın nedeniyle bir ilde ilk defa ertelenmiş oldu.

‘Özel araç yasak’

Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Covid-19 pozitif tanısı alan ve ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde, bölgeye özel araçla giriş çıkışlar da yasaklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Konya’ya ilişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76, ventilatör doluluk oranının yüzde 42 olduğunu belirterek, şöyle konuşmuştu: “Yüzde 100 doluluk iddiaları, yüzde 100’e varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenler ile hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın.”