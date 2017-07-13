Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Konya’da orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

 

Konya’da mesire alanının yakınında çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan küle döndü. Polis yangın başlayınca koşarak kaçan üç kişinin peşinde.

Fotoğraflar: DHA

Meram ilçesi Dutlu Caddesi’ndeki mesire alanının arkasında bulunan ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Reklam

Yangın rüzgarın da etkisiyle dağlık alana ilerlerken, ihbar üzerine gelen itfaiye yol olmaması nedeniyle büyük zorluk yaşadı.

Havadan destek istenen yanıgına, belediye ekipleri ile yurttaşlar da kazma ve kürekle müdahale etti.

Yangına bölgesinin sınırındaki askeriyenin itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

İlk incelemede, yangının başlangıç noktasında piknik örtüsü, tabak ve çatallar bulundu. Olay yerinden kaçan üç kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Üç saat sonra kontrole alınan yangında 10 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar alan küle döndü

Bitmiyor: Bodrum’daki yangında 12 futbol sahası kadar alan küle döndü

‘Hodri meydan’ diyen orman bakanı: Yanan alanları bir yılda ağaçlandırıyoruz

‘Çoğu insan hatası ve ihmali’: Üç günde 147 orman yangını çıktı

Çanakkale’de orman yangını: Bir köy boşaltılıyor

İzmir susuz ve elektriksiz kaldı: Orman yangını 50 hektar alanı etkiledi

‘Çay demlerken yaktılar’ iddiası: Ayvalık’ta iki dönümlük orman küle döndü

Datça’da orman yangını: Üç futbol sahası kadar alan kül oldu

Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...