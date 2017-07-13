Konya’da orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

Konya’da mesire alanının yakınında çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan küle döndü. Polis yangın başlayınca koşarak kaçan üç kişinin peşinde.

Meram ilçesi Dutlu Caddesi’ndeki mesire alanının arkasında bulunan ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Reklam

Yangın rüzgarın da etkisiyle dağlık alana ilerlerken, ihbar üzerine gelen itfaiye yol olmaması nedeniyle büyük zorluk yaşadı.

Havadan destek istenen yanıgına, belediye ekipleri ile yurttaşlar da kazma ve kürekle müdahale etti.

Yangına bölgesinin sınırındaki askeriyenin itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

İlk incelemede, yangının başlangıç noktasında piknik örtüsü, tabak ve çatallar bulundu. Olay yerinden kaçan üç kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Üç saat sonra kontrole alınan yangında 10 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.