Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: İki ölü, 11 yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada otomobildeki iki kişi hayatını kaybederken minibüsteki 11 kişi ise yaralandı.
Kaza saat 21:00 sıralarında Konya-Ankara yolunda Cihanbeyli’ye bağlı Kırkışla Mahallesi’nde yaşandı. 27 yaşındaki A.E.M.’nin kullandığı minibüs, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille kavşakta dönüş yaparken çarpıştı.
Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucu otomobildeki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahalesi yapılan 11 yaralı ise çeşitli hastanelere sevk edildi.