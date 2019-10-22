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Yaramazlara biraz batar!

Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: İki ölü, 11 yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada otomobildeki iki kişi hayatını kaybederken minibüsteki 11 kişi ise yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza saat 21:00 sıralarında Konya-Ankara yolunda Cihanbeyli’ye bağlı Kırkışla Mahallesi’nde yaşandı. 27 yaşındaki A.E.M.’nin kullandığı minibüs, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille kavşakta dönüş yaparken çarpıştı.

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Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucu otomobildeki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahalesi yapılan 11 yaralı ise çeşitli hastanelere sevk edildi.

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