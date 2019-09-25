Konya’da KYK yurdu açılmayınca öğrenciler sokakta kaldı

Yeni akademik yılın başlamasına rağmen Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurt açılmadığı için kayıtlı öğrenciler kapıda kaldı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre KYK yurdunun kapalı olduğunu gören aileler ve öğrenciler yurdun önünde toplanarak açıklama yaptı.

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Yurt açılmadığı için gönül rahatlığıyla eve dönemediğini belirten bir veli şöyle konuştu: “İlçede yurt olduğu söylendiği için güvenle buraya geldik. Bize yurdun okulla birlikte açılacağı söylendi. Şu an mağdur edildik.”

Yurdun geçen sene ‘yeterli kayıtlı öğrenci sayısına ulaşılamadığı’ gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Yurda kayıt yaptırıp mağdur olan Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden biri tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı artınca yurdun açılacağı söylenmişti. Yurdun kapatılmasıyla apart fiyatları da zamlandı. Ailelere yurdun açılacağı söylenmiş, onlar da buna güvenerek gelmiş.”