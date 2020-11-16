Konya’da kadın cinayeti: Katil hakkında uzaklaştırma kararı varmış

Konya’da yaşayan E.Y (24), eski sevgilisi olduğu belirtilen Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. E.Y.’nin Seyfullah K. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre E.Y. daha önce tartıştığı Seyfullah K.’nin çağırması üzerine taksiyle belirlenen buluşma noktasına gitti.

Buluşma sırasında çıkan tartışma sonrası Seyfullah K., ruhsatsız tabancasıyla genç kadına ateş etti. Göğsünden yaralanan E.Y., kanlar içinde yere yığıldı. Seyfullah K. de otomobiliyle hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan E.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Polis ekiplerince olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Seyfullah K. hakkında, E.Y. tarafından, ağustos ayında ‘tehdit’ suçundan bir aylık uzaklaştırma kararı aldırıldığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah K.’nin, ilk ifadesinde şunları söyledi: ”Buluştuğumuz yerde konuşurken bana küfretti. Benimle param için birlikte olduğunu, beni sevmediğini söyledim. Sonra tabancayı çıkarıp ateş ettim. Ardından otomobilimle olay yerinden kaçtım.”