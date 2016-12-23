Konya’da IŞİD şüphesiyle gözaltına alınan 43 kişi serbest!

Konya’da geçtiğimiz hafta 200 polisle yapılan IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı.

Terörle mücadele ekiplerinin 16 Aralık’ta düzenlediği operasyonda 43 eve baskın yapılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17’si polisteki ifadesinin ardından, 20’si savcılık ifadesinin ardından, altısı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında gözaltına alınıp hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bir şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah’a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker” demişti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken aynı şüpheli, gözaltı gerekçesini soran basın mensuplarına ise küfrederek cevap vermişti.