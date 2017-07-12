Konya’da IŞİD operasyonu: Dört polis yaralandı, beş IŞİD’li öldürüldü

Konya’daki operasyonda çıkan çatışmada dört polis hafif yaralandı, beş IŞİD’li öldürüldü.

Meram ilçesindeki Yorgancı mahallesi Dörtokka caddesinde bir IŞİD hücresine saat 05.15 sıralarında operasyon yapıldı.

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Operasyonda çıkan çatışmada evin farklı bölgelerinde ve bahçede beş IŞİD’li öldürüldü.

Çatışmada hafif yaralanan dört polis ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir polisin kaskına mermi isabet ettiği öğrenildi.

Bölgedeki tüm yollar kapatılıp yaklaşan araçlar aranırken, iki buçuk saat süren operasyon sonrası evde ilk aramada bir tabanca, beş kalaşnikof, silah ve mermi bulundu.

Aranıyormuş

Valilikten yapılan bilgilendirmede, merkez Meram ilçesi Dutlukır mevkiinde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında baskın yapılan evi kiralayan A.Y.’nin ‘IŞİD üyeliği’ suçundan arandığını aktaran valilik, bu kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiğini kaydetti.