Konya’da ırkçı saldırı: ‘Siz buraya virüs mü getiriyorsunuz’ diye bıçakladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan corona virüsü tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Köprübaşı mevkisinde Afgan vatandaşı H. arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre “Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz” diye tartışmaya başladı.

Reklam

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, H.’ye saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Durumu ağır olan H., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Reklam

U.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

H.’nin yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, U.G.’nin arkadaşına ‘Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz’ diye bağırarak bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye’de resmi kaynaklara göre yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan iki kişi bulunuyor.