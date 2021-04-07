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Türk Yıldızları’nın gösteri uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Konya’da Türk Yıldızları’na ait bir gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Kaza bugün merkez Karatay ilçesinde saat 14:15’te meydana geldi. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçağın, Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı olduğunu duyurdu. Bakanlık, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini kaydetti.

Bakanlık, uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Yıldızları, farklı kentlerde gösteri yapıyor. (Fotoğraf: turkyildizlari.tsk.tr)

NF-5 uçakları, 1987’den beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kullanılıyor. Türk Yıldızları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, uçakla akrobasi gösterileri yapan akrotime verilen isim.

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