Türk Yıldızları’nın gösteri uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Konya’da Türk Yıldızları’na ait bir gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Kaza bugün merkez Karatay ilçesinde saat 14:15’te meydana geldi. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçağın, Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı olduğunu duyurdu. Bakanlık, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini kaydetti.
Bakanlık, uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
NF-5 uçakları, 1987’den beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kullanılıyor. Türk Yıldızları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, uçakla akrobasi gösterileri yapan akrotime verilen isim.