Konya’da görev yapan aile hekimi Covid-19’a yenik düştü

Konya’da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ayhan Dağlı, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Meram Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olan ve kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki Dağlı, Konya Şehir Hastanesi’nde, 15 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Memleketi Seydişehir’e götürülen Dağlı’nın cenazesi Akyol Mezarlığı’nda defnedildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç şu mesajı paylaştı: “Konya Meram Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan mesai arkadaşımız doktor Ayhan Dağlı’nın, Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.”