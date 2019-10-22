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Yaramazlara biraz batar!

Konya’da duraklarda ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin’ afişleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Konya’da otobüs duraklarına üzerinde “Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” yazan afişler astırdı. 

Fotoğraf: Twitter

Saadet Partisi’nin gençlik kolları AGD ve partiye yakınlığıyla bilinen MGV’nin imzasını taşıyan afişlerde Kur’an’daki Maide suresinin 51. ayetindeki şu ifadeler yer alıyor: “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.”

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Afişlerin Konya belediyesine ait otobüs duraklarına asılması sosyal medyada tepki çekti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, afişin ‘Mevlana’nın kemiklerini sızlattığını’ söyledi: “Konya’nın her yanına ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin’ diye afiş asmışlar. Mevlana’nın kemiklerini sızlatmışlar…”

İstanbul’daki Musevi toplumunun çıkardığı Şalom gazetesinin genel yayın yönetmeni İvo Molinas ise “Burası Konya” diye afişi yorumsuz paylaştı.

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