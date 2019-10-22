Konya’da duraklarda ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin’ afişleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Konya’da otobüs duraklarına üzerinde “Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” yazan afişler astırdı.

Fotoğraf: Twitter

Saadet Partisi’nin gençlik kolları AGD ve partiye yakınlığıyla bilinen MGV’nin imzasını taşıyan afişlerde Kur’an’daki Maide suresinin 51. ayetindeki şu ifadeler yer alıyor: “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.”

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Afişlerin Konya belediyesine ait otobüs duraklarına asılması sosyal medyada tepki çekti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, afişin ‘Mevlana’nın kemiklerini sızlattığını’ söyledi: “Konya’nın her yanına ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin’ diye afiş asmışlar. Mevlana’nın kemiklerini sızlatmışlar…”

Konya’nın her yanına “Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” diye afiş asmışlar.



Mevlana’nın kemiklerini sızlatmışlar… pic.twitter.com/VEENoIkud2 Reklam October 21, 2019

İstanbul’daki Musevi toplumunun çıkardığı Şalom gazetesinin genel yayın yönetmeni İvo Molinas ise “Burası Konya” diye afişi yorumsuz paylaştı.