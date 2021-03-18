Konya’da dükkanını açamayan esnaf eylemde

‘Çok yüksek riskli’ kategoride bulunduğu için kısıtlamaların gevşetilmediği Konya’da bir grup esnaf eylem yaptı.

Fotoğraf: Twitter/Kanal42

Haftalık 100 binde görülen vaka sayısına göre kentlere kategorilere ayrılıyor ve buna göre kısıtlamalar belirleniyor.

Reklam

Vaka sayısının yüksek olması nedeniyle Konya’da yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf, dükkanlarını yarı kapasiteyle dahi açamadı.

Yerel basının aktardığına göre bir grup esnaf, bugün Karatay ilçesindeki Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi.

Bir esnaf, dükkanından getirdiği masa ve sandalyeyi meydanda ateşe verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Reklam

Konya Esnafı Patladı. Sabır taşı çatladı . Lokantacı Esnafı seslerini duyurabilmek için masa sandalye yaktı . pic.twitter.com/sgoF7gjAWx — Fahrettin Yokuş (@FahrettinYokus) March 18, 2021

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da eylemden bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.