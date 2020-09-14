Konya’da, Covid-19 tedavisi gören iki ilkokul müdürü hayatını kaybetti

Konya’da Covid-19 tedavisi gören iki ilkokul müdürü yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu müdürü Atilla Ayan’ın tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

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Büyük, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum.”