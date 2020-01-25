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Konya’da ‘corona’ şüphesiyle karantinaya alınan Çinli turistte virüs yok

Konya’da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve karantinaya alınan Çinli turist kadında hastalık belirtisine rastlanmadı.

Fotoğraf: DHA

46 yaşındaki Çinli kadın turistin, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya’ya geldiği bildiriliyor. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri başgösteren turistin, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı.

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Çinli turist, ‘corona’ virüsü kapmış olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.

Tetkikleri yapılan Çinli turist kadına ‘vertigo’ (baş dönmesi, denge hissi kaybı) teşhisi konuldu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kadın turistte ‘corona’ virüsüne rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili Konya Valiliği’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne 25.01.2020 tarihinde iki gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle coronavirüs enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya hastenede yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam etmektedir.”

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Hastanın tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirildi. 

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