Konya’da CHP’nin seçim merkezine saldırı: Yaralılar var

Konya’da CHP’nin seçim merkezine dün gece saldırı düzenlendi.

Twitter’dan bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, seçim koordinasyon merkezine kalabalık bir grubun saldırısı olduğunu ifade etti.

Reklam

Yaralanan gençlerin olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Erdoğdu, konuyu takip ettiklerini söyledi.

CHP’li vekil “Bu saldırıyı asla hoşgörü kenti Konya halkına atfetmiyoruz… Bu saldırıyı yapanlar Konya’yı küçük düşüren barbarlar…” diye yazdı.

Reklam

‘AKP’liler yaptı’

Partinin Konya il örgütü de saldırının AKP’liler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Parti, zarar gören CHP’lilerin olduğunu belirterek bu kişilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.