Konya’da CHP’nin seçim merkezine saldırı: Yaralılar var

Konya’da CHP’nin seçim merkezine dün gece saldırı düzenlendi.
Twitter’dan bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, seçim koordinasyon merkezine kalabalık bir grubun saldırısı olduğunu ifade etti.
Yaralanan gençlerin olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Erdoğdu, konuyu takip ettiklerini söyledi.
CHP’li vekil “Bu saldırıyı asla hoşgörü kenti Konya halkına atfetmiyoruz… Bu saldırıyı yapanlar Konya’yı küçük düşüren barbarlar…” diye yazdı.
‘AKP’liler yaptı’
Partinin Konya il örgütü de saldırının AKP’liler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Parti, zarar gören CHP’lilerin olduğunu belirterek bu kişilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Konya merkezde bulunan seçim koordinasyon merkezimiz AKP'li bir grup tarafından saldırıya uğramıştır.
Zarar gören arkadaşlarımız olsa da hepsinin durumu iyi.
Korkunun belirtileri başladı. Hiç şüphesiz bu alçaklığa 24 Haziran'da Konya halkı gereken cevabı verecektir. pic.twitter.com/RQPlfG8qqq
— CHP KONYA İL ÖRGÜTÜ (@chp_konyail) June 12, 2018