Konya’da bir kadına ait kesilmiş baş bulundu

Konya’da başı kesilmiş halde toprağa gömülü bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 15-20 gün önce gömüldüğü tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Kadınhanı ilçesinde çiftçi Hacı Mehmet Koç, göletin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi.

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Jandarma kafatasının, bir kadına ait olduğunu belirleyip halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceğinden hareketle çalışma başlattı.

Herhangi bir iz bulunamayınca, kafatasının bulunduğu noktada kazı başlatıldı. Cesedin gövde bölümü de aynı noktada toprağa gömülü olarak bulundu.

Kesik baş ve cesedin gövdesi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.