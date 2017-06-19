Konya’da bir aydır aranan ‘bisikletli tacizci’ tutuklandı: Geçerken elim çarptı

Konya’da bisikletiyle dört kadını taciz etmekle suçlanan 39 yaşındaki Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuklu ilçesindeki farklı mahallelerde son bir ay içerisinde dört kadının elle taciz edildiği yönündeki şikayeti üzerine emniyet özel ekip oluşturuldu.

Yaklaşık 500 kameranın görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin görüntüsüne ulaştı.

Şüphelinin eşgalini belirleyen polis soruşturmayı sürdürürken, iki gün önce gelen bir ihbar, değerlendirmeye alındı. Bir apartmana giden polis depoda, tarif edilen renkte ve modelde bir bisiklet buldu.

Polis, bisikletin sahibinin aynı apartmanda oturan evli ve iki çocuk babası Mehmet D.’ye ait olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine giden ekipler, eşi Melike D.’nin ifadesine başvurdu. Eşi, görüntülerden Mehmet D.’yi teşhis etti.

‘Geçerken elim çarptı’

Eşinden aldığı adres doğrultusunda şüphelinin çalıştığı Karatay’daki sanayi sitesine giden polis, Mehmet D.’yi gözaltına aldı. Daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği belirtilen Mehmet D. suçlamaları kabul etmedi.

Görüntülerin izletildiği Mehmet D., ifadesinde, “Ben bir şey yapmadım. Geçerken elim çarptı” dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.