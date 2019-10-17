Konya’da bir anne iki buçuk aylık bebeğini boğarak öldürdü

Konya’da nefessiz kaldığı için götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren bebeğin, annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tutuklanan Fatma Kaynak. (Fotoğraf: DHA)

Selçuklu ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Fatma Kaynak, 11 Ekim günü bir yıllık evli eşi 29 yaşındaki Ahmet Kaynak’ı arayarak bebeğin nefessiz kaldığını söyledi. Çift, iki buçuk aylık İsmail Kaynak’ı hastaneye götürdü. Bebek burada hayatını kaybetti.

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Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü belirlenirken, yemek borusunda da mama kırıntıları tespit edildi.

Karakoldaki hareketleri şüphelendirdi

Özalkent Polis Merkezi’ne ifade vermeye giden annenin durumu polisi şüphelendirdi. Sürekli olarak tuvalete gitmek ve dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak çapraz sorguya alındı.

İtiraf geldi

Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Fatma Kaynak, ifadesinde suçunu itiraf etti.

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Fatma Kaynak şunları söyledi: “Sabah emzirip mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük. Bir anlık sinirle yaptı. Psikolojim bozuktu. Pişmanım.”

Anne tutuklanırken, bebek de Musalla Mezarlığı’na defnedildi.