Konya’da ahır yandı: 242 hayvan telef oldu; zarar 1 milyon liradan fazla

Konya’nın Kulu ilçesindeki ahırda çıkan yangında 242 hayvan telef olurken 1 milyon liradan fazla zarar yaşandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yangın dün saat 17:30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi’nde Serhan Özdemir’e ait ahırda çıktı.

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İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve tüm ahırı küle çeviren yangın yaklaşık üç saatte söndürülebildi.

Havanın aydınlanmasıyla yangın yarattığı tahribatın büyüklüğü bu sabah ortaya çıktı. Ahırın sahibi yaşananları söyle anlattı: “Dün akşam hayvanların yemlerini verdik, kapıları kilitleyip eve gittik. Beş dakika sonra, arkadaş arayıp ‘ahırlarınız yanıyor’ dedi. Önce inanmadım. Sonra geri geldim. Hayvanları kurtarmaya çalıştık. 33 büyükbaş hayvanı kurtardık ama çoğunluğu telef oldu. 200’e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Hepsi de doğuracaktı. Hepsinin karnında yavruları vardı. Bize gelen bilgi, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde. Bizim geldiğimizde yapacak bir şey yoktu. Yine de elimizden geleni yaptık, olmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var. Bu beş-altı yılın emeği. Bir ay önce buraya taşındım.”