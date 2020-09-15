Konya’da ‘açık sınıf’ uygulaması: 259 okulda hayata geçirilecek

Konya’da, okul öncesinden liseye kadar her kademe ve türden toplam 259 okulda, ‘açık sınıf’ uygulamasıyla eğitim yapılacak.

Fotoğraflar: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda 21 Eylül 2020’de aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimler başlayacak. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yüz yüze eğitim öncesinde tüm okulları her türlü hijyen ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde yeni eğitim yılına hazırladı. ‘Konya İnsan Mektebi’ projesi kapsamında 259 okulda açık sınıf uygulamasıyla eğitim yapılması kararlaştırıldı.

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Okulların kendi imkânları, oluşturulan sınıfın alan büyüklüğü ve ders müfredatı gibi konular çerçevesinde açık sınıflarda kaçar kişinin eğitim alacağı belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararlar doğrultusunda esneklik gösterecek bu uygulamanın, mevsim şartlarının zorlaştığı dönemlerde de farklı tema ve atölye çalışmalarıyla devam ettirilmesi planlanıyor.

Uygulamanın hayata geçirileceği okullardan biri Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu’nun müdürü Sevil Esmer, amaçlarının daha güvenli bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirterek şunları söyledi: ”Proje kapsamında oluşturduğumuz alanlarımızda; yaşam beceri, sanat tasarım, kum havuzu, toprağa dokun, evcil hayvanları besleme, tiyatro ve drama oyun alanı, masal sahnesi, kitap okuma alanları, matematik kodlama, fen bilimi, doğa alanları ve zeka alanlarından oluşmaktadır. “