Konya’da 15 yaşındaki akrabasına istismarla suçlanan 20 yaşındaki erkek tutuklandı

Konya’da teyze kızına istismarla suçlanan 20 yaşındaki erkek tutuklandı.

Selçuklu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki E.N.D. adlı kız çocuğu, 20 yaşındaki teyze oğlu A.D.’nin kendisini istismar ettiğini ailesine anlattı.

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Aile, karakola giderek şikayetçi oldu. E.N.D., polis ifadesinde, hurdacı A.D.’nin alkollü olarak evlerine geldiğini, kardeşlerini para vererek bakkala gönderdiğini söyledi.

E.N.D., A.D.’nin, kendisine sarıldığını, daha sonra da yatak odasına götürdüğünü belirterek, “Tekme atıp bağırdım. Bu sırada bağırmalarım üzerine komşular kapıya gelerek zile bastı. A.D. de korkup beni bıraktı” dedi.

Gözaltına alınan istismar şüpheli A.D. de polis ifadesinde şunları söyledi: “O gün alkollü vaziyette öz teyzemin evine gittim. Karşı evde oturan tanımadığım bir kızı gördüm ve ona baktım. E.N.D. de bunu kıskanarak bana bağırdı. Ben de alkolün etkisiyle boğazından tutup duvara dayadım ve iki tokat attım. Sonra evden ayrıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Şüpheli, ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.