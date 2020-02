Konya’da 14 okul depreme dayanıklı bulunmadığı için yıkılacak

Konya’da 14 okul için deprem güvenliği çalışması kapsamında riskli bulunması üzerine yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler, başka okullara taşınacak.

Konya’nın Akşehir ilçesinde geçen yıl okullarda deprem güvenliği çalışması kapsamında okul binalarının beton kesit kolonlarından numune alınıp, inceleme yapılmıştı. İncelemeler soncunda 14 okulun riskli bulunması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Birden fazla binada eğitim verilen ve blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak bloktaki öğrencilerin diğer bloklarda eğitime devam etmeleri sağlandı. Binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara taşınmasına karar verildi.

Yıkımı planlanan okullarda taşınma işlemleri tamamlanıp, 10 Şubat Pazartesi günü eğitime başlanacak. Atakent, Çakıllar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan ve taşımalı eğitim gerektiren okullarda eğitime birkaç gün ara verilecek. Ayrıca süreç içerisinde bazı okullarda sabahçı-öğlenci sistemine geçilerek ilili eğitim yapılacağı belirtildi.

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yıkılacak okullar ve değişiklikler şöyle:

“Adsız Şehit Metin Çoban İlkokulu, öğlenci olmak üzere Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu’na, Çakıllar Hürriyet İlkokulu, öğlenci olmak üzere Çakıllar İlkokulu’na, Doğrugöz Şehit Turgut Makasçı İlkokulu, öğlenci olmak üzere Nihat Dayanık İlkokulu’na, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, her iki okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu’na, Mehmet Türkmen İlkokulu, öğlenci olmak üzere Haydar Tuna İlkokulu’na, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, öğlenci olmak üzere Atatürk Ortaokulu’na, Doğrugöz Namık Kemal Ortaokulu ve Doğrugöz İmam Hatip Ortaokulu, her 3 okulda normal eğitime devam edilmek üzere 24 Ağustos Ortaokulu’na, Nasreddin Hoca İlkokulu, normal eğitime devam edilmek üzere okulun ana binasına, Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu, her iki okulda normal eğitime devam edilmek üzere Süleyman Şah İlkokulu’na, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, her iki okulda normal eğitime devam edilmek üzere Hacı İbrahim Veli Ortaokulu’na, Yıldırım İlkokulu’nun B bloğu; üç ve dördüncü sınıflar sabahçı, bir ve ikinci sınıflar öğlenci olmak üzere A bloğuna, Atakent İlkokulu, Yıldırım İlkokulu’nun üç ve dördüncü sınıfları ile beraber sabahçı olmak üzere Yıldırım İlkokulu’na, Atakent Ortaokulu, her iki okulda normal eğitime devam edilmek üzere 75. Yıl Ortaokulu’na, Kız İmam Hatip Lisesi, her iki okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Coşkun Karabulut Ortaokulu’na gönderilecek.”