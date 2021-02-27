Konya’da 10 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk

Konya’nın Karapınar ilçesinde 10 metre çapında, 40 metre derinliğinde obruk oluştu.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Üç Obruk mevkisinde yaşayan tarım işçileri, işittikleri gürültünün ardından mısır hasadının yapıldığı tarlada obruk oluştuğunu fark etti.

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Obruğun meydana geldiği tarlanın, önceki gün üretime hazırlanması için traktörle sürüldüğü öğrenildi.

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan, gazetecilere, obruğun büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Obruğun ardından toz bulutu oluştuğunu ifade eden Koçhan, şunları söyledi: “Arkadaşlarla baktığımızda aşırı derece korktuk. Obruk içerisinde su var. Yaklaşık 40 metre. Obruk sürekli çöküyor ve genişliyor. Bu obruk derinlik bakımında diğerlerinden farklı, çok korkutucu.”