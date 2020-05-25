Konyaaltı sahilinde ‘sosyal mesafe’ düzenlemesi

Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenmeye başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’da yer alana habere göre, Antalya’da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan plajda, corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda bugün sabah saatlerinde sahile giderek çalışma yürüttü.

Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı’nda gidenler bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak.

Belediye ekipleri tarafından plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

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Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.