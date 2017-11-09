Konya ve İzmir’de aynı günde iki iş cinayeti

Konya ve İzmir’deki iki iş cinayetinde iki işçi hayatını kaybetti.

Konya’nın Karatay ilçesinde apartman inşaatında çalışan 22 yaşındaki Suriyeli Cesim El Halife, dördüncü katta kalıp çaktığı sırada aşağıya düştü.

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Olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan El Halife hayatını kaybetti. El Halife’nin inşaattaki ilk günü olduğu öğrenildi.

İzmir’de de bir ölüm

İzmir’in Menderes ilçesinde de 57’nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı’nda top bakımı sırasında sıkışan gaz nedeniyle fırlayan metal parça göğsüne isabet eden 33 yaşındaki işçi Onur Varol, hayatını kaybetti.