Konya valisinden düğün konvoyu uyarısı: Çevreyi rahatsız eden bir şeyin gelenekle ilgisi yok

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kent yaşamını olumsuz etkilediğini savunduğu düğün konvoylarının gelenekle ilgisi olmadığını söyleyerek bu alışkanlıktan vazgeçilmesini istedi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve ilçe belediye başkanlarıyla sokak düğünleri, düğün konvoyların ve havai fişeklerle ilgili basın basın toplantısı düzenledi.

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Toprak şunları söyledi: ”Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. ‘Vardır’ diyen, varsa onu da görüşür, tartışırız.”

Düğünlerin, evlenen çiftlerin ve aileleri için hayatlarının en mutlu günü olduğunu; ancak çevreye rahatsızlık vermeden yapılması gerektiğini vurgulayan toprak düğün konvoyu oluşturulmaması konusunda uyarıda bulundu: “Trafiğe çıkıp da herkesin mülkü olan, herkesin hakkı olan kamuya açık olan alanda etrafı rahatsız edici, trafiği tıkayıcı, ambulansı, polis, itfaiye aracını engelleyici veya bir yere yetişmekte olan diğer vatandaşlara engel teşkil eden uygulamalara sahip çıkmak mümkün değil.”

Havai fişek atmanın şartları belli

Havai fişek atılması konusunda da uyarıda bulunan Toprak şöyle devam etti: ”Havai fişeği atma şartları bellidir. Valilikten gelip izin alınacak. Bunun için de bir sürü prosedür var. Zor şartları var. Emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz bu konuları takip ediyor. Gerekli cezalar yazılıyor, rakamları da yüksek. Bu işlere gerek yok. Düğünde havaya silah atmak bence çok ilkel davranışlar.”

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Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da özellikle bahar aylarının gelmesiyle şehirde trafikte kaos ortamı oluştuğunu belirterek, ”İş çığırından çıkmış durumda. Konvoylarda insanların yolun ortasında müzik eşliğinde oynadıklarına, trafiği tamamen kapattıklarına şahit oluyoruz. Onun için bu konuda bir tedbir alma gereği oluştu” ifadelerini kullandı.