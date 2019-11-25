Konya valisi öğretmen yerine yanlışlıkla gazeteci azarlamış!

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil gazeteci olduğunu belirterek bacak bacak üzerine atmasını ‘nezaketsizlik’ olarak tanımladı.

Fotoğraf: Valilik

Toprak, dün Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende kürsüde konuşurken, bir kişiye hitaben “Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim” demişti. Ajanslar, valinin azarladığı kişinin erkek bir öğretmen olduğunu yazmıştı.

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‘Üzücü gelişme’

Valiliğin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Toprak, yaşananların ‘üzücü bir gelişme’ olduğunu ifade etti.

Vali, konuşması sırasında protokolde bulunan kişinin oturma biçiminin ‘asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine’ öğretmen olup olmadığını sorduğunu aktardı. Soru sorduğu kişinin başıyla olumlu işaret verdiğini dile getiren Toprak, bu hareketi yapmaması için uyarıda bulunduğunu kaydetti.

‘Öğretmen dahi olsa uygun değil’

Konya valisi, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi.”

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Programın 2 bin öğretmenin katılımıyla ‘çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde’ devam ettiğini belirten vali, “Her şeye rağmen Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” diye yazdı.

Konya’da yayın yapan Merhaba Haber isimli gazetede yer alan bir haberde de valinin azarladığı kişinin, mesleğe yeni başlayan bir stajyer gazeteci olduğu bilgisine yer verildi.