Konya il sağlık müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kentte artan Covid-19 vakalarından duyduğu endişeyi, “Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız” diyerek ifade etti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Konya Şehir Hastanesi’nde, bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, şunları söyledi: “Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan hastanemizi Konya’da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızın da taşıma işlemlerini tamamlayacağız. “

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Şehir hastanesinin pandemi hastanesi olarak hizmet vereceğini dile getiren Koç şöyle devam etti: “Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır.”

‘Mağdur olan yok’

Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir.”

‘Başka kentten gelen hasta yok’

Koç, il dışından Konya’ya hasta götürüldüğü yönündeki iddialara ise şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Bütün hastalarımız maalesef Konya’dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya’dan hasta sayımız yüksektir. Umarız en kısa sürede bu pandemi sürecini Konya’da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.”