Konya Beyşehir Gölü’nde su seviyesi 20 metre düştü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan, daha önce 26 metre derinliğindeki Beyşehir Gölü’nün derinliği altı metreye düştü.

Fotoğraflar: DHA

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, söz konusu azalmanın ‘yanlış balık üretimi politikası’ndan kaynaklandığını söyleyerek şöyle konuştu: ”Yanlış balık politikası gölü etkiledi. Et yiyen balık türü çoğaltıldı ve onlar ot yiyen balıkları yedi. Böylelikle gölün dibinde otlar oluştu. Örneğin, gölde 5 metre derinlik varsa, 3 metre boyunda bir otlanma oldu. Dağlardan inen malzemeler, alüvyonlar, gölün dibindeki otlar nedeniyle dolgu yarattı. Alüvyon dolgular oluştu. Daha önce 26 metre derinliği olan Beyşehir Gölü’nün derin kenarı Toros’un dibi, şimdi gidip baktığınız zaman yaklaşık 5-6 metrelere düştü. Bir çay bardağı düşünün; yarısına kadar çay, üstü boş. Bardağın içine şeker attığınızda tam dolu bir bardak haline gelir. Hadise bu, yapılan

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‘Beyşehir Gölü, Aral Gölü olmasın’

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün yaşatılması için devlet, üniversite ve belediye işbirliği içinde çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Bayındır, sözlerine şöyle devam etti: “Beyşehir Gölü, bir Aral Gölü olmasın. Gölün tabanının 26 metre olduğunu gören bir kişiyim; ama şu an bu derinliğin 20 metresi otlar nedeniyle alüvyonlarla dolmuş. Gölün tabanı için alt incelemelerin yapılması, tabanına dalınarak tespitlerin yapılması açısından devletten bu gölün tepeden tırnağa incelenmesini arzu ediyoruz.

Bunlar yapılmadı mı? Yapılmıyor mu ? Elbette yapılıyor, ama bütün kurum ve kuruluşlarımızın ortak alacağı bir karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bütün kurum ve üniversitelerin katılımıyla gölün master planının bir an evvel adının konmasını istiyoruz.”