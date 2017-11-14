Konya belediyesine göre Rakka’daki logolu kamyon fotoğrafında montaj ihtimali var

Konya belediyesi, Rakka’da çekilen bir fotoğrafta kamyonun üzerindeki belediye logosunun fotomontaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Foğrafını Etkin Haber Ajansı (ETHA) paylaşmıştı. Aracın üzerinde ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı görülüyor.

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İnternet sitesinden duyuru yayınlayan belediye, kendilerine ait olduğu öne sürülen hurda bir araçla ilgili gerçeğe aykırı haberlerin yayınladığını dile getirdi.

‘Bu tür kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik haberler’in Türkiye’yi karalama çabalarının bir uzantısı olduğunu kaydeden belediye, Türkiye’yi ve Konya’yı yasadışı örgütlerle irtibatlı gibi gösteren iddiaların tamamen asılsız olduğunu aktardı.

‘Envanterde değil, montaj ihtimali yüksek’

Belediye şunları kaydetti: “Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”