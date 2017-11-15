Konya belediyesi montaj demişti: Rakka’daki kamyonun videosu yayınlandı

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IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde, üzerinde AKP’li Konya büyükşehir belediyesin logosunun bulunduğu iş makinesinin görüntülendiği bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Etkin Haber Ajansı (ETHA) tarafından aracın Rakka’da çekildiği öne sürülen fotoğrafları yayınlanmıştı. Aracın üzerinde ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı görülüyordu.

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Konya belediyesi önce logonun 2004 yılında değiştiğini söyleyerek, “Geçmişte ihaleyle satılan araçlardan biri olabilir. Araştırıyoruz” demiş, daha sonra bu fotoğrafta kamyonun üzerindeki belediye logosunun fotomontaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirmişti.

Fotomontaj iddiasıyla ilgili belediyeden şu açıklama yapılmıştı: “Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”