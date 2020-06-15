Konya belediye başkanı: Vaka sayılarındaki artış devam ederse kriz oluşabilir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte artan Covid-19 vakalarına ilişkin, ‘şimdilik kriz durumu olmadığını, fakat artış devam ederse tehlike oluşacağını’ belirtti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da hasta sayısında bir artışın olduğunu dile getiren Altay, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Konya’da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya’nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede ama kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var.”

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Pandemi hastanelerinin durumunda bir değişiklik olmadığını ve tam hizmet verildiğini belirten Altay, şehirde salgın nedeniyle karantinaya alınan ya da kapatılan fabrikalar olduğuna yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Altay, vaka sayısındaki artış bu şekilde devam ederse bir kriz ihtimali oluşabileceğini ve halkın sosyal mesafe ve maske kullanımına özen göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.