Konuta 50, ticarethaneye 100 lira: Elektrik abonelerine kesinti tazminatı ödenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bildirimli ya da bildirimsiz kesinti yapan 13 elektrik dağıtım şirketinin abonelerine tazminat ödemesine hükmetti.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, EPDK, son üç yıllık dönemde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketlerini denetime aldı.

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13 dağıtım şirketinin, değişik zamanlarda günlük 12 saati aşan sürelerle bildirimli ya da bildirimsiz kesinti yaptıklarını, kalite yönetmeliğini ihlal ettiklerini saptadı.

EPDK’nin kararına göre söz konusu şirketler, ihlal nedeniyle kesintiden etkilenen konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 liralık ‘kalite tazminatı’ ödeyecek.

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İki seçenek

Kesintinin yapıldığı gün, saat ile ilçe ve mahalle ayrıntılı olarak raporlaştırılırken, dağıtım şirketlereyse hak sahibi aboneleri tek tek ortaya koyacak.

Söz konusu abonelere, telefon, e-posta ya da kısa mesaj (SMS) yoluyla ulaşılacak.

Tazminatlar ya nakit olarak banka hesabı üzerinden ödenecek ya da söz konusu miktar fatura tutarlarından düşülecek.

Büyük şehirde dağıtım yapan da var

EPDK kaynakları, hak sahibi abone sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kaynaklar, büyük bir kentin elektrik dağıtımını yapan bir şirketin, 2014’den kalma kesinti bedeli tazminatının da bulunduğunu belirterek, bu şirketin uyarıldığını, kısa süre sonra binlerce aboneye ödeme bildirimlerini yapmaya başlayacağını söyledi.