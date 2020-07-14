Konut satışlarında haziranda düşük faiz ve kampanyaların etkisiyle rekor kırıldı

Türkiye genelindeki konut satışları, nisan ve mayısta pandemi etkisiyle kaydettiği sert düşüşün ardından, haziran ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle rekor kırdı.

TÜİK verilerine göre, haziranda toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu.

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İnfografik: AA

Böylece konut satışları 2013 yılında başlayan veri tarihi boyunca haziran ayı bazındaki en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önce en yüksek haziran satışı 119 bin 413 adetle 2018 yılında kaydedilmişti.

Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış rakamına ise 202 bin 74 adet konut ile Aralık 2019’da ulaşılmıştı.

İpotekli satış olarak adlandırılan konut kredili satışlar ise haziranda yüzde 1,286.9 artışla 101 bin 504 olarak kayda geçerken; veri tarihinin rekorunu kırdı.

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Daha önce ipotekli satışlarda rekor 57 bin 811 adet ile 2019 Eylül ayında kırılmıştı.

Yarısı ipotekli

TÜİK verilerine göre, haziran ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 olarak kaydedildi. Bu oran da bir başka rekora işaret etti.

Aralarında Emlak Konut GYO’nun da bulunduğu çok sayıda firma haziran ayında, iki yıla kadar taksit ödemesiz ve yüzde 0.64’e varan faiz oranıyla konut satış kampanyasına gitmişti.