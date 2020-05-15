Konut satışları nisan ayında geçen yıla göre yüzde 55.5 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 azalarak 42 bin 783 oldu.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde nisan ayında ipotekli konut satışları aynı dönemde yüzde 23.9 azalarak 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak kaydedildi.

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Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi.

Verilere göre ocak-nisan döneminde 383 bin 821 konut satışı kayda geçerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında artış gösterdi. Ocak-nisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141.4 artarak 146 bin 387 oldu.