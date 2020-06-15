Konut satışları mayısta geçen yıla göre yüzde 44 düştü

Türkiye genelindeki toplam konut satışları pandemi etkisiyle nisan ayınının ardından mayısta da sert düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936 oldu.

Corona virüsü salgını, nisan ayında konut satışları üzerinde etkisini göstermeye başlamış ve toplam satışlar yüzde 55.5 gerilemişti.

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TÜİK verilerine göre, mayıs ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 23.9 artışla 18 bin 483 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.3 oldu.

Yabancılara konut satışı ise mayısta yüzde 78.1 azalarak 860 olarak kayda geçti.