Konut satışları martta yüzde 14 geriledi; yabancılara satış yüzde 15 arttı

Konut satışları martta yüzde 14 düşüşle 111 bine geriledi. Satışlar şubat ayında da yüzde 5.4 düşmüştü. Göze çarpan tek olumlu veri yabancılara satıştaki yüzde 15 artış.

Dünya’nın haberine göre konut satışında yüzde 16.9’a denk gelen 18 bin 714 konut satışıyla en yüksek pay İstanbul’un.

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İstanbul’u, 11 bin 269’la (yüzde 10.2) Ankara, 6 bin 787’yle (yüzde 6,1) İzmir izledi. Satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konutla Ardahan, 13 konutla Hakkari ve 36 konutla Bayburt.

İpotekli satışlarda düşüş sürdü

Faizlerin yükselmesiyle konut kredisi kullanımında görülen düşüş mart ayında da kendisini hissettirdi.

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İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalarak 32 bin 786’ya indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6.

İpotekli satışlarda da İstanbul 6 bin 50 konut satışı ve yüzde 18.5 payla ilk sırada. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45.4 ile Artvin

İlk elde de ikinci elde de düşüş yaşandı

Satılan ilk el konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 50 bin 701’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payıysa yüzde 45.7.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 774 konut satışı ve yüzde 17.3 ile en yüksek paya sahip. İstanbul’u 3 bin 751’le Ankara ve 2 bin 753’le İzmir izledi.

İkinci elde düşüş yüzde 17

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalış göstererek 60 bin 204’e indi.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 940 konut satışı ve yüzde 16.5 pay ile ilk sırada. Ankara 7 bin 518’le e ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 34’le İzmir izledi.

Tek olumlu veri yabancılara yapılan satış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1827’ye çıktı. Yabancılara konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556’yla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 446’yla Antalya, 134’le Trabzon, 109’la Bursa ve 89’la Yalova izledi.