Konut satışları ekimde yüzde 2.5 düştü; ilk defa satılan konutlarda düşüş yüzde 33

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17.1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

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İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak kaydedildi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54.3 ile Artvin oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 azalarak 50 bin 181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konut satışı ve yüzde 17.9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 683 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 967 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 31.9 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019’da ilk sırayı 2 bin 43 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

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Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 597 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.