Konut satışları bir yılda yüzde 18.2 azaldı: Yabancı alıyor yerli satıyor

Türkiye’de toplam konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 78 bin 450’e geriledi. Genel rakamdaki bu düşüş yabancılara konut satışları yüzde 92.1 artmasına rağmen gerçekleşti.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre aynı döneme ilişkin diğer veriler şöyle:

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-İpotekli konut satışları da bir yıl önceye göre yüzde 68.2 düşerek 8 bin 890’e geriledi. .

-İlk defa satılan konut sayısı, yüzde 25.3 azalarak 32 bin 648’e geriledi.

-İkinci el konut satışları yüzde 12.3 düşüşle 45 bin 802’ye geriledi.

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-Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 92.1 artışla 3 bin 321 oldu.

-Yabancılara satışlarında, şubatta ilk sırayı 1,440 konut satışı ile İstanbul aldı.

– İstanbul’u sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

-Şubatta Irak vatandaşları Türkiye’den 628 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Ürdün izledi.