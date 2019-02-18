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Yaramazlara biraz batar!

Konut satışı ocakta yüzde 24,8 düştü: Kredili alımlar durma noktasında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarının ocak ayında yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 adete düştüğünü açıkladı. ‘İpotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlarıysa yüzde 77,2 oranında geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yaklaşık 2 milyondan fazla çalışana istihdam sağlayan inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle konut satışları her ay yaklaşık yüzde 10 düşüyor. Hükümet son olarak geçen 19 Eylül’de satışları artırmak için 250 bin dolarlık konut alanlara doğrudan vatandaşlık verilmesini yasallaştırmıştı.

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Konut satışları ocak ayında da yüzde 24.8 ile sert bir düşüşe sahne oldu.

İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, yüzde 9,3 ile Ankara, yüzde 5,2 ile İzmir izledi.

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Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla yedi konutla Ardahan, dokuz konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da bir önceki yılın aynı ayına göre ocakta yüzde 77,2 düşüşle 6 bin 537 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı ise ocak ayında yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 adet oldu. Türkiye’de en fazla konut alan yabancılar 605 konutla Iraklılar oldu. Irak’ı sırasıyla, 305 konutla İran, 195 konutla Rusya, 191 konutla Afganistan ve 151 konutla Ürdün izledi.

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