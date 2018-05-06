Konuşmasına izin yok: Prof. Hamzaoğlu annesinin cenazesine ‘jandarma’yla katıldı

Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, annesi Saliha Hamzaoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Hamzaoğlu’nun konuşma yapmasına jandarma tarafından izin verilmedi.

‘Barış için Akademisyenler’ arasında yer alan ve Kocaeli Üniversitesi’nden KHK’yla ihraç edilen Hamzaoğlu, defalarca başvuru yapmasına rağmen hastanede yattığı süre boyunca göremediği annesinin cenazesine jandarma nezaretinde katıldı.

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Bianet’in haberine göre, sabah saatlerinde 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan cenaze İzmir’in Konak ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine katılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ali Atalan, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TTB Genel Başkanı Raşit Tükel de katıldı.

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Taziyeleri kabul eden Hamzaoğlu, bu sırada annesinin tabutu başına geçerek bir süre bekledi. Ardından taziyeleri kabul etmeye devam eden Hamzaoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine “Çocuklar ölmesin dediği için annesi ile beraber Deran bebeğin tutuklandığı bir ülkede neler diyebilirim ki” dedi.

Bu sırada jandarma, Hamzaoğlu’nun açıklamasını engelleyerek, programı yarıda keseceğini söyledi.

Kılınan cenaze namazının ardından anne Hamzaoğlu’nun cenazesi defnedileceği Urla ilçesindeki Zeytinalan Mezarlığı’na getirildi. Burada cenaze toprağa verilmesinin ardından Hamzaoğlu, cenazeye katılanlarla vedalaştı.

Hamzaoğlu’nun vedalaşması sırasında jandarma amiri kendisine açıklama yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Vedalaşmanın ardından Hamzaoğlu, jandarma eşliğinde yeniden cezaevine götürüldü.