Konuşmasına başladığı an: Akşener’in Üsküdar mitinginde meydanın ışıkları kesildi

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü Üsküdar mitinginde konuşmasına başlayacağı sırada meydanın ışıkları Üsküdar belediyesi tarafından kesildi.

Üsküdar’ın kalan kısımlarında ise elektrik vardı. Mitingin katılımcıları, telefonlarının ışıklarıyla alanı aydınlattı.

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Akşener bugün Küçükçekmece’deki mitinginde konuya değindi: “Biz konuşmak için sahneye çıktığımızda, Üsküdar belediyesi meydanın ışıklarını söndürdü. Üsküdar’ın kalan her yerinde ışıklar vardı. Bu genel bir kesinti değildi. Sadece bizim konuştuğumuz meydanın ışıkları kesildi. Ama biz bunlara alışığız. Bizim salonlarımızı iptal ettiler, otoparklarda konuştuk. Ses sistemlerimizi kestiler, megafonlardan halka seslendik. Hadi buradan engellediniz, halkın yüreğinde nasıl engelleyeceksiniz biz? Bir kadından işte bu kadar korkuyorlar. İYİ Parti’den işte bu kadar korkuyorlar. Sizden işte bu kadar korkuyorlar. Engelleri aşa aşa geliyoruz!”