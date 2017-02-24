Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si tutuklandı: Devlet işine geldiğinde bana ‘akıllı’ der

12 Eylül’de gördüğü işkenceler sonucu akli dengesini yitiren Ankara Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si bir savcıya sandalye ayağı fırlattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre görgü tanıkları Yaşar Öztemel’in savcıyla kavga etmesine neden olan olayı şöyle anlattı: Yaşar Öztemel, son birkaç gündür Konur Sokak’ta rastladığı bir savcının “Biz de gençken buralarda solculuk yapıyorduk. Şimdi savcıyım” dediğini duydu. Bunun üzerine ‘Yaşar Abi‘, “Sen devletin adamısın. Gelip buralarda ne solculuk oynuyorsun! Buralarda herkes birbirini tanır” yanıtını verdi.

İkili arasında tartışma çıkınca savcı cebinden uzayan bir cop çıkardı. Öztemel de bunun üzerine çöpe bırakılmış bir sandalye ayağını savcıya fırlattı. Sandalye ayağı savcıya isabet etmedi ama Öztemel’den yine de şikayetçi oldu.

‘Devlet işine gelince bana akıllı der’

Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Yaşar Öztemel, şöyle ifade verdi: “Benim savunmam Yaşar ne yaşar ne yaşamaz şeklinde özetlenebilir. Devlet bana işine gelince akıllı, işine gelince de deli muamelesi yapmaktadır. Ben devletin bana karşı yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamaları protesto etmek amacıyla devleti temsilen kendini tanıtan cumhuriyet savcısına üzerinde vida olan bir sandalye parçasını fırlattım. Ancak kendisine değmediği gibi yakınından bile geçmedi. Zaten o da üzerinden çıkardığı önce küçük olup sonra açılınca uzayan metal copu bana salladı.”

‘Tecrit edilsin’ demiş

Yaşar Öztemel’in avukatlığını üstlenen Anıl Arman Akkuş, olayın dosyaya tüm detaylarıyla yansıtılmadığını belirterek, “Savcının karakola şikâyetçi olurken, ‘Bu kişinin topluma çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu insanın tecrit edilmesini istiyorum’ diye ifadesi var. Savcı tartışma sırasında sallanınca uzayan bir cop çıkarıyor ve ‘Yaşar Abi’ onu görünce sopa fırlatıyor ama bu, dosyaya dâhil edilmiyor. Polisler ‘Yaşar Abi’yi götürürken kollarını çok bükünce orada bulunan bir kişi ‘Ne yapıyorsunuz!’ diye müdahale etmiş, onu da gözaltına almışlar. Onun ifadesinde savcının elinde uzayan bir nesne olduğu var ama nedense bu dosyaya dâhil edilmemiş” diye konuştu.

‘Akıl sağlığın yerinde mi?’

Akkuş ayrıca mahkemeye Öztemel’e daha önce verilen şizofreni raporunu da sundu. Ancak hakim ‘Yaşar Abi’ye, “Akıl sağlığın yerinde mi?” diye sorunca, “Yerinde” yanıtını aldı. Bunun üzerine Yaşar Öztemel tutuklandı.

Akkuş, Öztemel’in akli dengesinin yerinde olmadığının altını çizerek, tutuklamaya itiraz etti: “Yaşar Abi’nin dosyasında 2011’deki bir dosyadan kesinleşmiş kararı var ama cezai ehliyeti olmadığı için ceza verilmeyeceğine dair karar var. Ancak bugün hâkim, önünde heyet raporu olmasına rağmen ‘silahla yaralamadan’ tutuklama verdi. Silah dedikleri, çöpe atılmış bir sandalye ayağı ve savcıya isabet etmiyor. Bu adam cezai ehliyeti olmadığı için avukatlıktan atıldı, imza yetkisi alınıp vasi atandı, defalarca yargılandı ve cezai ehliyeti olmadığı için ceza almadı ama bugün hâkim onu tutukladı. Akıl sağlığına dair raporlara daha önceki dosyalarından cezai ehliyeti olmadığı için karar verilemeyeceğine dair kararları ekleyerek itirazımızı yapacağız.”

Bir eli hep taşta Yaşar Abi

Yaşar Öztemel, 12 Eylül’de Devrimci Yol davasından tutuklanmış, gördüğü işkence dolayısıyla akıl sağlığını kaybetmişti. Eskiden avukat olan Öztemel, Konur Sokak’ta bulunmasıyla çoğu Ankaralının tanıdığı bir kişiydi.

2015 yılında da polise taş atmaktan suçlanan ‘Yaşar Abi’, ifadesinde “Polislerin saldırısına karşı direnme hakkımı kullandım. Taş attığım doğrudur. Biz ezilenler, yetimler, direnenler elbette katillere taş atacağız. Bir elimiz hep taşta” demiş, mahkeme Öztemel’in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilmesine karar vermişti.