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Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si tahliye edildi

 

12 Eylül’de gördüğü işkencelerden sonra akıl sağlığını yitiren ve geçtiğimiz günlerde sağlık raporu olmasına rağmen tutuklanan Ankara Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si tahliye edildi.

Evrensel’in haberine göre bir savcıya saldırdığı iddiasıyla akıl sağlığının yerinde olmadığı raporuna rağmen tutuklanan Yaşar Öztemel’in yeni bir sağlık raporunun mahkemeye sunulmasının ardından tahliye kararı çıktı.

Önce karakolda ifade veren Öztemel’in ardından Ankara adliyesinde mahkemeye çıkarılarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesi ya da daha önce tedavi gördüğü için taburcu edilmesi bekleniyor.

Öztemel, avukatken darbe döneminde gördüğü işkencelerden dolayı akıl sağlığını yitirmiş ve kendisine şizofreni tanısı konulmuştu. Ankaralıların Konur Sokak’ı mesken ettiği için yakından tanıdığı Öztemel geçtiğimiz aylarda bir kez daha tutuklanıp ardından hastaneye gönderilmişti.

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