Konuklar ‘figüran’ kılığına girmiş: ‘Matrix’ ekibinden ‘gizlice’ 200 kişilik parti

‘Matrix 4’ film ekibi, sonlanan çekimleri kutlamak için gizli bir parti verdi.

Fotoğraf: Reuters

Alman yayın organı Bild’in aktardığına göre, filmin başrolü Keanu Reeves’in de katıldığı 200 kişilik partiye film çekimi süsü verildi. Konuklar, ‘sağlık düzenlemelerini’ atlatmak için figüran kılığında partiye katıldı.

Reklam

Partinin gerçekleştiği ve film stüdyosunun bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de, partilere 50 kişiye kadar izin veriliyor.

Yine de yetkililer tarafından onaylanması gereken bir ‘hijyen kuralları’ listesi sunulması ve önceden bildirin gerekiyor.

Alman sağlık yetkilileri film stüdyosuyla konuşmayı planladıklarını belirtti.