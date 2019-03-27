Konu Venezüela: Trump, Rusya’ya ‘Çık’ dedi, Moskova Suriye’yi hatırlattı

ABD ile Rusya, bir kez daha üçüncü ülkelerdeki varlıkları üzerinden polemiğe girdi. ABD Rusya’nın Venezüela’dan, Rusya ise ABD’nin Suriye’den çıkmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüela’nın muhalif lideri Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales de Guaido’yu Beyaz Saray’da ağırladı.

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Gazetecilere konuşan Trump, Venezüela’da muhalefeti desteklediğini belirterek “Venezüela’da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek” dedi. ABD başkanı, Rusya’nın Venezüela’dan çıkması gerektiğini dile getirdi.

Trump’a yanıt Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Rus sözcü, “Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD’nin kendisinin Suriye’den çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Venezüela krizi

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

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Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti. Rusya, iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği doğrultusunda askerlerinin ülkede bulunduğunu bildirmişti.