Konu seçim güvenliği: YSK başkanı Avrupalı gözlemcilerle görüşmeyi gereksiz buldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve altı üye, seçim güvenliği için Türkiye’de gözlemci olarak bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetiyle görüşmedi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre AGİT heyeti, YSK yöneticileriyle görüşmek istedi. Ancak Güven ve altı üye AGİT heyetiyle görüşmeye gerek görmezken, Avrupalı gözlemciler sandık taşıma kararına karşı çıkan dört üyeyle görüştü.

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Güven ve diğer üyelerin görüşmeyi ‘boşa çene çalmak’ olarak değerlendirdiği iddia edilirken, AGİT heyetiyle görüşen üyeler, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye’nin şeffaflığını bu şekilde göstermesi gerektiğini dile getirdi.

AGİT’in itirazları

AGİT gözlemcileri ise sandık taşıma kararına karşı çıkarken, muhalif dört üyenin de açıktan YSK aleyhinde konuşmadığı ancak kararın yanlışlığını dile getirdiği ifade edildi.

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Avrupalı gözlemciler YSK kararlarına karşı yargı yoluna gidilememesini de eleştirdi.

YSK üyeleri bu eleştiriye karşılık olarak da Avrupa’da birçok seçim kurulunun yüksek hakimlerden oluşmadığını belirterek, “Ancak bizde YSK, yüksek mahkeme üyelerinden oluşmaktadır. Denk mahkemelerin birbirini denetleyemeyeceği kuralı için YSK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır” dedi.

Son olarak AGİT heyeti Seçim Bilişim Sistemi’nin (SEÇ- SİS) güvenirliğine ilişkin de kaygılarını dile getirirken YSK üyeleri sistemin partilerde de bulunduğunu, önemli olanın sandık sonuç tutanakları olduğunu kaydetti.

Toplantıda mühürsüz oylar da gündeme geldi.