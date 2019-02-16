Konu nafaka: Yargıtay’ın hukuk dairesi başkanı açtı ağzını yumdu gözünü…

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, yoksulluk nafakasının 1988’e kadar bir yıllığına verildiğini, ardından süresiz hale getirildiğini belirterek “Erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını elinden aldınız” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters

Karabük Barosu’nun meslek içi eğitim seminerinde konuşan Gençcan, 1988’den sonra ikinci Özal hükümeti döneminde 3444 sayılı yasayla süresiz nafakanın getirildiğini dile getirdi.

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Şimdi yeniden süreli nafaka uygulamasına dönülme çabası olduğunu aktaran daire başkanı, “Kadınlara yazık değil mi, kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz” dendiğini belirterek buna karşılık “Ya siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız elinden” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

Gençcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben hakimim, ben doğruyu söyleyeceğim. Ben vicdanıma göre karar vereceğim. Bayram değil seyran değil, süresize çevirdiler. Şimdi şefkatle bazı bildirileri yayınlayanlar var; ‘Süresiz olduğu doğru değil…’ Sanki biz kandırıyoruz! Süresiz olmadığı hal tabii ki var. ‘Adam ölünce alamıyor.’ Tabii ki alamayacaksın. Rahmetlinin mirasçıları sana mı verecek? Bak gördün mü, süreli işte… ‘Ölünce bitiyor.’ E tabii ki bitecek canım… ‘Yeniden evlenince bitiyor.’ E tabii ki bitecek. Sen elin adamıyla evlen, ben de sana ödemeye devam edeyim… Sen elin adamıyla gayrı meşru yaşa, ben de sana her akşam içki paranı göndereyim… Var mı böyle bir şey? Bunları örnekleyerek ‘Bu sürelidir’ denilir mi ya. Tabii ki bitecek bu haller. Bu hale düşmezse, kocan ölmezse, kötü yola düşmezse, evlenmezsen ölene kadar alıyorsun. Ben 1988’den bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime sindiremedim. Ben yatmışım biriyle sen de yatmışsın biriyle. Ben sana bir ömür boyu nafaka… Ben tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu nafaka. Böyle bir şey mi olur?”